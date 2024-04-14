في الوقت الذي يستعد فيهم النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فإن المنافس المرتقب للمارد الأحمر قد نجح في الظفر بنتيجة الديربي المحلي أمام منافسه وغريمه فيتا كلوب في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً.

مازيمبي فاز بنتيجة 2-1، لكن وبحسب موقع "أفريكا سوكر زون" فإن الفريق المُلقب بـ "الغربان السوداء" فاز بالديربي وسط جدل تحكيمي كبير.

فيتا كلوب كان قد نجح في الوصول لشباك مازيمبي بكرة تجاوزت خط المرمى قبل أن يشتتها مدافع الأخير ويبعدها وأشار الحكم بأنها لم تتجاوز الخط، وسط غضب كبير من أنصار "فيتا".

واستفاد مازيمبي من هذا اللغط التحكيمي ليحسم الديربي ويعزز صدارته للترتيب أيضا في جدول المسابقة.

ويتقابل الأهلي مع مازيمبي يوم السبت المُقبل على ملعب الفريق الكونغولي في الثالثة عصراً، على أن تكون مباراة الإياب في التاسعة من مساء الجمعة الموافق 26 أبريل.