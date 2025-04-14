بنك ستاندرد تشارترد: وصول سعر الدولار إلى 54 جنيها بنهاية 2026

• خروج 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خلال الأسبوع الماضي

توقع بنك ستاندرد تشارترد تراجع الجنيه مقابل الدولار إلى 52 جنيهًا خلال 2025، على أن يصل إلى 54 جنيها أمام الدولار خلال 2026، بحسب ما قالته كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وأوضحت أن الخروج الجزئي للأموال الساخنة بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على سعر صرف الجنيه بشكل كبير.

وتوقعت سليم تراجع التضخم من 10 إلى 15% بنهاية 2025 والوصول إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي المصري وهو 9% خلال 2026.

أضافت أن البنك المركزي سيبدأ خفض الفائدة في مايو المقبل، قائلة: عدلنا توقعاتنا لخفض الفائدة من 1.5% خلال أبريل إلى 2% في مايو المقبل.