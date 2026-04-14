حزب الله يستهدف مستوطنات وجنودا وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، في عدة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا جنودا وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، واستهدفوا عدد من المستوطنات، وتصدوا لطائرات مسيرة إسرائيلية، ردا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحزب، إنه استهدف مستوطنات كريات شمونة، والمطلة، ومسكاف عام، وكفرجلعادي، والمنارة، ومرغليوت، وكفربلوم، والمالكية، وتل حاي، وديشون، ليمان، وساعر، ونهاريًا، وكرميئيل، وكابري وكريات شمونة ومسكاف عام بصليات صاروخية.

وأعلن الحزب، أنه تصدى لمسيرتين إسرائيليتن من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء مدينة صور وفي أجواء ساحل الزهراني بصاروخين أرض جوّ.

وقال حزب الله، إنه استهدف تجمعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة، وفي بلدة القوزح بقذائف المدفعية، وفي بلدتي البياضة وشمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، كما استهدف بنى تحتيّة إسرائيليّة في مستوطنات كرميئيل وكريات شمونة والمنارة الإسرائيلية، وفي مستوطنة معالوت ترشيحا بصليات صاروخيّة.

وأضاف الحزب، في بياناته، أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليينّ جنوب مدينة الخيام في جنوب لبنان، بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية، وقرب مجمّع موسى عباس وشرق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.كما استهدف ومحطّة الاتصالات في ثكنة ‏العليقة الإسرائيلية، ومرابض مدفعيّة إسرائيلية في بلدة البيّاضة في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.

وأنهى "حزب الله"، بياناته بالقول "إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".

وكان حزب الله، قد أعلن في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا ثكنة ليمان، وغرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي في إسرائيل، وتجمّعًا لجنود إسرائيليينّ جنوب مدينة الخيام في جنوب لبنان، بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية، وردًّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف مارس الماضي، تحركا داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.