بوتين يتهم أوكرانيا بشن عملية تطهير تستهدف سياسيين موالين لروسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالقيام "بتطهير المجال السياسي"، بعدما اتخذت السلطات القضائية إجراءات ضد سياسيين موالين لروسيا بالبلاد.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال بوتين إنه "فيما يبدو وبشكل مؤسف، تُجرى محاولات بطيئة لكنها بالتأكيد تحول أوكرانيا إلى نوع ما من قطب مضاد لروسيا ومناهض لها".



وعدد الرئيس الروسي إغلاق قنوات تلفزيونية وإجراءات تم اتخاذها بحق سياسيين معارضين لتعاونهم مع روسيا، دون أن يحدد أسماء.



وقال إن روسيا سوف "ترد في الوقت وبالأسلوب المناسبين".



وقضت محكمة في كييف يوم أمس الخميس على فيكتور ميدفيدتشوك، حليف بوتين، باحتجازه في منزله رهن الإقامة الجبرية بدعوى الخيانة العظمى. ويخضع للتحقيق بشأن نقل أسرار عسكرية إلى موسكو، من بين اتهامات أخرى، ينفيها ميدفيدتشوك كليا.