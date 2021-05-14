تشهد محافظة الإسكندرية، في ثان أيام عيد الفطر المبارك، إجراءات احترازية صارمة من حيث غلق الشواطئ وحديقة الحيوان والمتنزهات وغلق المقاهي والمولات والمطاعم، بالتزامن مع شن حملات للتأكيد على مدى الالتزام، ومعاقبة المخالفين.



وشن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة صباح اليوم، على المخابز لضمان حصول المواطنين على الخبز بكل سهولة دون تكدس.



كما تفقدت الحملة المجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق للاطمئنان على استقرار الوضع التموينى.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع التقارير الواردة إلى غرفة العمليات الرئيسية، أكدت استقرار الأوضاع وحصول المواطنين على الخبز واحتياجاتهم الغذائية دون مشاكل أو تكدس.



فيما قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن قلعة قايتباى شهدت إقبالا متوسطا بالتزامن مع تنفيذ جميع الاشتراطات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة لجميع الزائرين والعاملين وقياس درجة الحرارة بجهاز مخصص إلكتروني داخل غرفة الإكس راي.



وأضاف متولي أنه تم مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية حتى آخر شهر مايو 2021، وعليه سيستمر العمل بالمبادرة حتى ٣١ مايو، والتي تسمح للمواطنين بالدخول بسعر الطالب المصري.



فيما شن رئيس حي وسط الإسكندرية، رجب النقيدي حملة صباح اليوم، أسفرت عن إعدام ٢٥٨ شيشة كاملة وعدد كبير من أجزاء الشيش.



وفي حي شرق.. تابع محارب هيلع، رئيس الحي، تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استهدفت الحملة شوارع سموحة ومنطقة عزبة سعد وطريق الحرية ومنطقة لوران وسابا باشا.



وأسفرت الحملة عن غلق فوري لمنشآتين تجاريتين لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية على عدد من المنشآت المخالفة لتصل إلى إجمالي مبلغ ٢٠ ألف جنيه.