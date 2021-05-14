ممثلة روسية تنطلق لمحطة الفضاء الدولية في أكتوبر

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(د ب أ)

تم اختيار الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد لتصوير فيلم على متن محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس اليوم الخميس أن الممثلة (36 عاما) ستنطلق على متن صاروخ سويوز من قاعدة الفضاء الروسية بايكونور في كازاخستان يوم 5 أكتوبر المقبل برفقة المخرج كليم شيبينكو.

وفازت الممثلة من بين 20 كن تأهلن للتصفيات النهائية للقيام بهذا الدور في الفضاء.

وكان تقدم للقيام بهذا الدور أكثر من 3 آلاف.

وقالت روسكوزموس إنه إلى جانب مهارات التمثيل، كانت الاختبارات الطبية هي العامل الحاسم.

وعرف الجمهور بيريسيلد على نطاق واسع قبل 11 عاما من خلال الفيلم الروسي "الحافة"، الذي تدور أحداثه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.