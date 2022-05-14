أمين عام المحامين العرب ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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نعى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وقال بنعيسى - في بيان اليوم - "إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تلقت بعميق التأثر وببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب "وبهذه المناسبة الأليمة تعرب الأمانة العامة عن خالص التعازي وأصدق المواساة للشعب الإماراتي.. سائلين الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ‏ويلهم الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".