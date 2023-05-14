جنات تستعد لطرح أحدث أغانيها «وكأنك سكر» في 21 مايو الجاري

تستعد المطربة جنات لطرح أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «وكأنك سكر»، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية يوم 21 مايو الجاري.

وتتعاون جنات في أغنيتها الجديدة «وكأنك سكر»، مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف.

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.