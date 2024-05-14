 لاتفيا توافق على إرسال قذائف مدفعية بقيمة 10 ملايين يورو لأوكرانيا - بوابة الشروق
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لاتفيا توافق على إرسال قذائف مدفعية بقيمة 10 ملايين يورو لأوكرانيا

ريجا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:39 م

قررت حكومة لاتفيا اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستساهم بـ 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) في مبادرة تشيكية ترمي إلى إمداد أوكرانيا بحوالي 800 ألف قذيفة مدفعية.

وأعلن رئيسة الوزراء اللاتفية إفيكا سيلينيا ووزير الدفاع أندريس سبرودز عقب اجتماع وزاري أن لاتفيا سترسل أيضا نحو 1000 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا في يونيو.

وتدعو أوكرانيا منذ شهور إلى تزويدها بقذائف مدفعية لصد الهجوم الروسي.

وأسهم نقص القذائف في وضع قوات أوكرانيا في موقف دفاعي وتركها معرضة للخطر خلال عمليات تقدم متجددة من روسيا على مدار الأسبوع الماضي.


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