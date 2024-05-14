الشيبي: أنا عصبي ولا أحب الخسارة

اعترف المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، بتباين شخصيته داخل الملعب عن خارجه، مشددًا على أنه لا يقبل الخسارة في أي تحد، ويثق في قدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

محمد الشيبي انضم لفريق بيراميدز في الموسم الماضي قادمًا من الجيش الملكي المغربي، وشارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع 7 أهداف.

وقال محمد الشيبي في تصريحات عبر «بلو كاست» على الحساب الرسمي للنادي: «شخصيتي داخل الملعب تختلف تمامًا عن خارجه.. في الملعب أنا شخص عصبي ولا أحب الخسارة، حتى في البلاي ستيشن أحطم الجهاز ولا أقبل الخسارة.. أي تحد أخوضه يجب أن أفوز به».

وأضاف: «قبل المباريات لدي روتين دائم هو أن أقرأ القرآن وأتحدث مع أبي وأمي وزوجتي وأبنائي».

وأوضح: «إن شاء الله بيراميدز يفوز بالدوري هذا الموسم.. الفريق يستحق أن يفوز بلقب الدوري هذا الموسم ونحن كلاعبين نركز في ذلك ونلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز بها».

وأتم: «فريقنا قوي ومميز وقادر على المنافسة على لقب الدوري حتى آخر مباراة».

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في الموسم الحالي برصيد 44 نقطة من 19 مباراة، فيما تتبقى مباريات مؤجلة للأهلي والزمالك أقرب الفرق للحاق به.