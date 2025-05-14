 ترامب: روبيو سيحضر المحادثات الأوكرانية- الروسية المحتملة في تركيا - بوابة الشروق
الأربعاء 14 مايو 2025 12:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ترامب: روبيو سيحضر المحادثات الأوكرانية- الروسية المحتملة في تركيا

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:01 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارته للسعودية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيسافر إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف ترامب الاجتماع المحتمل بأنه مهم للغاية، وأعرب عن تفاؤله إزاء تحقيق أشياء جيدة.

وبحسب البيت الأبيض، سيرافق روبيو المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وكيث كيلوج.

وطالبت أوكرانيا، بدعم من حلفائها الأوروبيين، أن توافق روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما. واقترح بوتين في رد فعل إجراء مفاوضات مباشرة في تركيا بعد غد الخميس. ووافق زيلينسكي على التحدي وأعلن عن خطط للسفر إلى هناك، رغم أن الكرملين لم يؤكد بعد ما إذا كان بوتين سيحضر.

وذكر ترامب أمس الاثنين، قبل أن يغادر واشنطن متوجها إلى الرياض، إنه يفكر في السفر إلى المحادثات بنفسه. وأوضح رغم ذلك أن جدول أعماله مزدحم في الجولة التي يجريها الأسبوع الجاري إلى السعودية وقطر والإمارات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك