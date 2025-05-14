أبو الغيط: قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا تطور إيجابي وهام

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بتدخل كريم من المملكة العربية السعودية، يُعد تطورًا إيجابيًا مهمًا يستحق الإشادة، ويمهّد الطريق أمام سوريا لطيّ صفحة الماضي والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، بما يخدم الاستقرار والتنمية في هذا البلد العربي العزيز.

وأضاف: "أصدق الأمنيات لشعب سوريا بتحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم".