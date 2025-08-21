جيش الاحتلال يزعم السيطرة عملياتيا على 75% من مساحة غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيطرته العملياتية على «أكثر من 75% من مساحة غزة» إلى جانب «ضرب قدرات حماس والبنية التحتية لها»، منذ تجديد عملياته البرية، وفق قوله.

وادعى في بيان عبر منصة «X» قبل قليل: «القضاء على حوالي 2.000 بمن فيهم كبار قادة حماس المسئولين عن التخطيط، وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل».

كما أشار إلى شن ضربات على ما يقرب من «10.000» هدف من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى تفكيك «البنية التحتية العسكرية لحماس، ومستودعات الأسلحة، والشبكات تحت الأرض».

وزعم أن «محوري موراج وماجين عوز» اللذين تم إنشاؤهما في غزة، أدّيا إلى «هزيمة قدرات وكتائب حماس».

وذكر البيان، أن خمس فرق تابعة لجيش الاحتلال تعمل في وقت واحد في جميع أنحاء غزة، بهدف «تفكيك الأنفاق، والقضاء على عناصر حماس، وتحييد معاقل حماس فوق الأرض وتحتها، والضغط على حماس، وضرب قدراتها المتبقية».