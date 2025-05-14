عبر الفنان فتحي عبد الوهاب، عن تقديره الكبير للمرأة، مؤكدا أنها «نصف المجتمع» وذلك تعقيبا على تجسيده لشخصية «حمادة كشري» الذكورية في مسلسل «ظلم المصطبة» خلال موسم رمضان الماضي.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «بالتأكيد، أنا أحترم المرأة، هي أمي - الله يرحمها- وأختي، وبنتي، وخالتي، ومعلمتي وجارتي، هي نصف المجتمع».

وكشف عن أسلوبه في التعامل مع ابنه، قائلا: «في الأمور التي لها علاقة بخبرة أكبر مع ابني فأنا مش ديمقراطي، بمعنى أني بحذره وأقول ستصل إلى كذا؛ لكن بترك له حرية أن يخوض التجربة؛ لأنها حياته».

وبشأن الانطباع السائد حول شخصيته الغامضة أو «الصندوق المغلق» الذي لا يعلم الجمهور عنه الكثير، قال: «أنا مش صندوق مغلق، لكن أنا أرى إن ما يتعلق بالعرض العام فهو عام؛ لكن ما هو خاص لا يتعرض للعرض العام».

وكشف عن تأثير مديح الجمهور على شخصيته، معقبا: «المديح يسعدني لكنه يرعبني أكثر، لأن الناس تتوقع مني الأفضل، وأكثر شيء بيخوفني هو الخذلان، شيء مرعب بالنسبة لي، لذلك أحاول أن يكون لدي حد أدنى في أعمالي لا تنازل عنه؛ بسبب الخذلان».