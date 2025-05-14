محافظ الفيوم يُشدد على تكثيف الحملات لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف بالبحيرة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال استعراض نتائج التحاليل الدورية لمياه البحيرة، من كافة القطاعات، وكذلك نتائج رصد معدلات الإصابة بطفيل الأيزوبود للتأكد من استمرارية جودة المياه وانحسار معدلات الطفيل، استعداداً لإنزال المزيد من زريعة الأسماك خلال الموسم الحالى استمراراً للخطة العلمية التي تستهدف إعادة بناء المخزون السمكى بالبحيرة وتنميتها، وتعظيم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لها.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والمقدم أحمد أيمن رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بإدارة شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، وعادل أمين الصايم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بقارون، والدكتورة مروة أحمد مسئول ملف التوازن البيئي بالمحافظة، وممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات ذات الصلة.

تم خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالى لبحيرة قارون ومناقشة نتائج التحاليل الدورية التى تمت خلال شهر أبريل 2025 والخاصة بمعايير جودة المياه والمسح الشامل لمعدلات الإصابة بطفيل الإيزوبود، حيث تأكد تحسن المعايير وتراجع نسب تواجد الطفيل مما يشير إلى استمرار تعافى البحيرة فى أغلب القطاعات، وصلاحيتها للتنمية تبعاً للخطة الموضوعة لذلك، كما تم خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة إمكانية وقف عمليات الصيد بالبحيرة وتحديد فترة الغلق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، وكافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات علي بحيرة قارون، لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف والجائر، والتي تؤثر سلباً على النتائج المنتظرة من أسماك الموسى، وعلى تنمية المخزون السمكي بالبحيرة، موجهاً سكرتير عام المحافظة، للتنسيق مع رؤساء المدن وكافة الجهات ذات الصلة للمشاركة بفاعلية في هذا الشأن.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي فرع جهاز شؤون البيئة، بالإسراع في تطهير أماكن تجمع القواقع والمخلفات في النقاط المحددة لإنزال الزريعة، كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق لتشكيل لجنة لمتابعة وتقدير الناتج السمكي من بحيرة قارون لإعداد قاعدة بيانات موسمية وسنوية.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة حريصة على الاستمرار في عمليات تنمية البحيرة وتحسين جوده المياه بها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المأمول، مثمنًا جهود مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وممثلي كافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة، لافتاً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعطاء، والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطوير بحيرة قارون، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.

فيما أكدت مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، على أهمية إستمرار إجراء التحاليل الدورية للمياه والأسماك، والمسح الحقلي الشامل للبحيرة، مع إستمرار تطبيق الإستراتيجية العلمية الموضوعة لمقاومة الطفيل، خاصة فى مواسم تكاثر الطفيل وارتفاع معدلات الإصابة به، تبعاً للدراسات العلمية والتجارب التى تم إجراؤها بمعرفة المتخصصين من الفريق العلمى، لافتة إلى أن مجمل نتائج تحاليل المياه لشهر أبريل 2025 وتقارير الجهات التى قامت بها أفادت بأنها فى الحدود الملائمة لحياة ونمو الأسماك، وتؤكد إستمرار التحسن الملحوظ فى جودة مياه البحيرة.

وأضافت مستشار المحافظ، أنه بناءً على ما أشارت إليه نتائج الفحص والمسح الميداني للبحيرة، تم تحديد أنواع وكميات وأماكن إنزال أنواع الزريعة المنتظر توريدها للبحيرة الموسم الحالى من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.



