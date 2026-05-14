«أكاديمية الأزهر العالمية» تستقبل 20 إمامًا وباحثًا من الهند للمشاركة في دورة «الدراسات الشرعية حول السنة النبوية»

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة وفدًا من الأئمة والدعاة والباحثين من جامعة «دار الهدى الإسلامية» بولاية كيرلا – جمهورية الهند، للمشاركة في دورة «الدراسات الشرعية حول السنة النبوية»، التي تنظمها الأكاديمية خلال الفترة من (16) مايو حتى (30) يونيو (2026م).

وضم الوفد عشرين إمامًا وداعية وباحثًا، حيث أعرب أعضاؤه عن سعادتهم البالغة بالوصول إلى أرض الكنانة، والالتحاق ببرامج الأزهر الشريف العلمية من خلال أكاديمية الأزهر العالمية، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرات العلمية والتأصيلية التي يقدمها الأزهر، والعودة إلى بلدانهم حاملين رسالة العلم الشرعي الوسطي، بما يسهم في نشر قيم الإسلام الصحيح في مجتمعاتهم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، والعمل على تأهيلهم علميًا ودعويًا في مختلف المجالات الشرعية، بما يعزز دورهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وأوضح أن دورة «الدراسات الشرعية حول السنة النبوية» تهدف إلى تعميق الفهم العلمي للسنة النبوية المشرفة، وتعزيز الملكة الحديثية لدى المشاركين، إلى جانب ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وإعداد كوادر دعوية قادرة على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة برؤية علمية رصينة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن هذه البرامج تأتي في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في خدمة طلاب العلم من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على توفير بيئة علمية متكاملة تسهم في بناء الدعاة وتأهيلهم علميًا ومنهجيًا.

وقد أعرب أعضاء الوفد في ختام وصولهم عن امتنانهم للأزهر الشريف، مؤكدين اعتزازهم بالانضمام إلى برامجه العلمية، وتطلعهم لأن يكونوا سفراء لرسالة الأزهر في بلادهم، بما يعكس سماحة الإسلام ووسطيته.