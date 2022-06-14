تراجع ثقة الشركات في أستراليا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة وأوضاع الشركات في أستراليا خلال مايو الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر ثقة الشركات الصادر عن بنك أستراليا الوطني "إن.أيه.بي" اليوم، إلى 6 نقاط خلال الشهر الماضي مقابل 10 نقاط خلال أبريل الماضي. كما تراجع مؤشر حالة الأعمال في أستراليا خلال الشهر الماضي إلى 16 نقطة مقابل 19 نقطة خلال الشهر السابق.

ويعكس تراجع أحوال الأعمال انخفاض الربحية وأوضاع التجارة على كل المستويات. في الوقت نفسه مازال المؤشر أعلى من المتوسط بفضل الأداء القوي خلال الشهور القليلة الأولى من العام الحالي.

وأشار المسح إلى أن الاقتصاد الأسترالي مازال محتفظا بقوة الدفع خلال الربع الثاني من العام الحالي وأن أغلب الشركات في وضع قوي رغم مخاطر التضخم، مع ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية والمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.