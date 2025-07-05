دائرة جديدة لمحاكمة الممرض المتهم بالتسبب في وفاة طفل بالتجمع الخامس

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم السبت، إحالة محاكمة فني التمريض المتسبب في وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي، إلى دائرة جديدة لنظر القضية.

وكانت النيابة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالإهمال الجسيم في أداء مهام وظيفته، وثبوت مسئوليته عن تقديم علاج خاطئ تسبب في مضاعفات أودت بحياة الطفل داخل مستشفى تبارك بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات عن أقوال والدة المجني عليه، حيث أفادت أن طبيب الاستقبال قام بالكشف على نجلها، ثم كلف الممرض المتهم بإعطائه حقنة مضاد حيوي.

وأضافت أن الممرض أجرى اختبار حساسية للطفل، والذي جاءت نتيجته إيجابية، ما يدل على تحسس الطفل من العقار، لكنه أعطى الحقنة لنجلها مما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.