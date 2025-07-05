مؤسسة غزة الإنسانية تزعم إصابة موظفي إغاثة أمريكيين في هجوم بقنبلة

قالت مؤسسة غزة الإنسانية، اليوم السبت، إن اثنين من موظفي الإغاثة الأمريكيين أصيبا بجروح لا تهدد حياتهما في ما زعمت أنه هجوم استهدف موقعا لتوزيع المواد الغذائية في غزة.

وأضافت المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان أن الأمريكيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة، وفق وكالة رويترز.

وذكرت المؤسسة أن الهجوم الذي تشير المعلومات الأولية إلى أن مهاجمين ألقيا قنبلتين يدويتين على الأمريكيين وقع في ختام عملية توزيع ناجحة تلقى خلالها الآلاف من سكان غزة الطعام بأمان، على حد ادعائها.

وبالإضافة إلى موظفي الإغاثة، يعمل مع مؤسسة غزة الإنسانية متعاقدون عسكريون أمريكيون من القطاع الخاص مكلفون بتأمين مواقعها.

يُشار إلى أن مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة، كثيرًا ما تشهد عمليات قتل ممنهج ضد الفلسطينيين، حيث يتعمد جيش الاحتلال إطلاق النار على المجوعين الباحثين عن الحصول على طعام.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطرود الغذائية في القطاع بنهاية مايو، متجاوزة القنوات التقليدية لتوزيع المساعدات مثل الأمم المتحدة التي تقول إن المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها تفتقر للحياد والنزاهة.

ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على قطاع غزة في 19 مايو، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وقال مسؤول كبير في المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إن غالبية الشهداء كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة.