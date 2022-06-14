فرسان الشرق تروي سيرة عنترة على مسرح الجمهورية مساء الخميس والجمعة

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض "سيرة عنترة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار ليلتين في الثامنة من مساء الخميس، والجمعة 16، 17 يونيو على مسرح الجمهورية.

ويستلهم العرض سيرة الفارس الشاعر والعاشق العربي عنترة بن شداد الذي شكلت قصة حياته ملحمة فاضت بأشكال من صراع الإنسان مع نفسه وأسرته والمجتمع بطبقاته وتقاليده، ورغم كل ذلك أصر على الحصول على حريته ولم توقفه كل العراقيل من تحقيق مبتغاه، ورغم رفض أبوه الاعتراف به بسبب لونه وطرده من قبيلته، ولكن عندما طلب منه العون لبى الطلب وأنقذ قبليته غير أن كل ذلك لم يشفع له بأن يتزوج ابنة عمه التي يحبها فطلب منه عمه مهر "عبلة" ألف ناقة حمراء والتي لا توجد إلا عند الملك النعمان.

وقَبل عنترة ورحل من أجل حبه وحريته وعاد بالمهر ليظل السؤال مطروحا هل فاز الفارس بمعشوقته أم لا؟ هل مازال ينتظر؟، وكيف كان للشخصيات والبيئة المحيطة به دور في صناعة قدره.

ويؤدى الشخصيات باسم مجدي عزت في دور عنترة، فاطمة محسن في دور عبلة، دنيا محمد في دور سمية، نوران محمد في دور زبيبة والدة عنترة، رضا رنجو في دور شداد والد عنترة، إبراهيم خالد في دور في دور مالك والد عبلة، ونادر جمال في دور شيبوب، محمد هلال في دور الملك النعمان، أشرف كودك في دور الجلاد، ويؤدي دور الكاتب والشاعر أسامة فوزي، تصميم وتحريك خيال الظل عبدالحميد حسني ونورا ترفاوي، دراما وأشعار محمد الزناتي، إعداد موسيقى أحمد ناصر ، تصميم الديكور والملابس أنيس إسماعيل ، تدريب رجوى حامد .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا الدكتور عصام عزت، وتأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية.

فيما انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.