بوتين يطالب أوكرانيا بالتخلي عن 4 مناطق لبدء محادثات السلام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه من أجل بدء مفاوضات السلام، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، "من جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابورويجا".

وأشار بوتين إلى أن القتال سيتوقف فورا إذا ما وافقت السلطات في كييف على هذا الشرط، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف الرئيس الروسي: "بمجرد أن تعلن كييف أنها مستعدة لمثل هذا القرار وتبدأ الانسحاب الحقيقي للقوات من هذه المناطق، وكذلك تبلغ رسميا برفض خطط الانضمام إلى الناتو، من جانينا سيتبع هذا الأمر بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات على الفور، حرفيا في نفس اللحظة. أكرر، سنفعل ذلك على الفور... هذه شروط بسيطة للغاية".

وشدد بوتين على أن روسيا تتقدم اليوم باقتراح سلام حقيقي آخر، لكن إذا رفض الغرب وكييف هذا الاقتراح، فسيصبحون هم مسؤولون عن إراقة الدماء.

وكانت الحكومة في كييف رفضت التفاوض مع موسكو، حتى تغادر القوات الروسية الأراضي التي احتلتها، وقالت إن روسيا سوف تعيد تنظيم قواتها لتهاجم أوكرانيا مجددا حال تجمدت الحرب الحالية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أشار بوتين إلى أنه من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، تحتاج موسكو إلى وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية، ونزع سلاحها وتطهيرها من النازية.

وأكد أن هذا كان موقف روسيا المبدئي، الذي "اتفق عليه الجميع بشكل عام خلال مفاوضات إسطنبول عام 2022".