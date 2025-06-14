نيويورك تايمز ترصد كواليس ما قبل هجوم إسرائيل على إيران

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كواليس ما دار قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهداف مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن إيران كانت تستعد لهجوم إسرائيلي محتمل في حال فشلت المفاوضات النووية مع واشنطن، لكنها لم تتوقع أن تضرب إسرائيل قبل جولة المحادثات المقررة في عُمان، يوم الأحد.

وأوضحت أن القيادة الإيرانية اعتبرت التهديدات مجرد دعاية إسرائيلية للضغط عليها لتقديم تنازلات في المفاوضات، مما أدى إلى تهاون في اتخاذ الاحتياطات الأمنية واستبعدوا الضربات الإسرائيلية قبيل فشل المفاوضات.

وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن القادة الإيرانيين استبعدوا الضربات الإسرائيلية قبيل فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن الاحتياطات التي كانت مقررة تم تجاهلها، ما أدى إلى نتائج كارثية، بحسب مسئولين إيرانيين.

وأشار إلى أن قادة عسكريين كبار، بينهم الجنرال أمير علي حاجي زادة، عقدوا اجتماعاً طارئاً في قاعدة بطهران، رغم التحذيرات، وقُتلوا إثر استهداف القاعدة.

وذكرت مصادر أن إسرائيل وجهت ضربة قاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة في إيران، وسط تساؤلات داخلية عن الفشل الاستخباراتي الكبير.

ماذا بعد ضربة إسرائيل؟

اختراق إسرائيل الواضح للأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية صدم المسئولين الإيرانيين.

وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا صباح الجمعة برئاسة المرشد الإيراني علي خامنئي لبحث الرد.

وقال المرشد الإيراني إنه يريد الانتقام لكنه لا يريد التسرع، فيما انقسم القادة الإيرانيون بشأن قدرة إيران على تحمل حرب طويلة الأمد.