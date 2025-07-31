 الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين ضد شعبنا تستهدف لتهجيره - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 11:36 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين ضد شعبنا تستهدف لتهجيره

إحراق مركبات فلسطينيين
إحراق مركبات فلسطينيين

نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 11:24 ص | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 11:26 ص

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى "ما حصل فجر اليوم الخميس حيث هاجم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة سلواد وقريتي أبو فلاح ورمون شرق مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (45 عاما) من بلدة سلواد، وإحراق عدة مركبات، كما أقدمت عناصر المستوطنين بالأمس على مهاجمة منازل المواطنين في وادي عبيان قرب بيت لحم، وشرعت أيضا بتوسيع بؤرة استيطانية استعمارية في قرية شلال العوجا شمال أريحا، وكما يحدث باستمرار في مسافر يطا والاغوار".

وأكدت الوزارة أن جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني إرهاب دولة منظم يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام تهدف إلى توسيع مخططاتها الاستعمارية من خلال توفير الدعم والإسناد لعناصر المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم.

وشددت الوزارة على ضرورة مساءلة ومحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية وملاحقتهم قضائيًا، وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمهم وتوفر لهم الحماية السياسية والأمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك