 الحكومة اليمنية تنتقد تصريح المبعوث الأممي بشأن أحكام الإعدام الحوثية - بوابة الشروق
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الحكومة اليمنية تنتقد تصريح المبعوث الأممي بشأن أحكام الإعدام الحوثية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:49 م

انتقدت الحكومة اليمنية، تصريح المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بشأن أحكام الإعدام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي بحق 30 مختطفًا في صنعاء.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، إن تصريح المبعوث الخاص لليمن "لا يرقى لمستوى الجريمة" التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية.
واعتبر الإرياني أن القلق وحده لا يكفي، والمطلوب هو إدانة أحكام المليشيات بالإعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أعرب في وقت سابق، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام، بعد صمت دام ستة أيام، لكنه تجنب ذكر الجهة التي أصدرتها و إدانتها.


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