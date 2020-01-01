قررت نيابة المنشية، وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 1230 قطعة مستحضرات تجميل، وعدسات، مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مَحِل، قبل ترويجها في الأسواق، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عنها على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالغش التجاري.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، أكدتها تحريات المباحث، حول قيام المدير المسئول عن مَحِل لتجارة مستحضرات التجميل، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، بحيازة المضبوطات.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المَحِل، تم ضبط المتهم، وتحريز المضبوطات؛ لعدم صلاحيتها للاستخدام؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.