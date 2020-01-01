مولتيسكو يتولى قيادة دينامو بوخارست

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عُين جورجي مولتيسكو، مدربا لدينامو بوخارست، المنافس في الدوري الروماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ليبدأ فترته الرابعة في قيادة النادي المتعثر ماليا.

ويعمل مولتيسكو (68 عاما)، لاعب وسط دينامو السابق في التدريب منذ 1985، وقاد عدة أندية رومانية، بالإضافة لأندية في تركيا والسعودية.

وسيحاول مولتيسكو، الذي يحل محل أدريان ميهالتشا، إبعاد دينامو عن منطقة الهبوط.

ويحتل النادي القادم من بوخارست المركز قبل الأخير بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

ويعد دينامو واحدا من أكبر الأندية في رومانيا بجانب غريمه التقليدي ستيوا.

وأحرز دينامو 18 لقبا في الدوري الروماني و13 في الكؤوس المحلية وبلغ قبل نهائي كأس أوروبا عام 1984.