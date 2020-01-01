جوميز: أحلم بالتتويج مع الإسماعيلي بالبطولة العربية

أبدى الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، سعادته بالمستوى الفني والبدني للاعبيه عقب عودتهم للتدريبات استعدادا لاستئناف المنافسات الكروية.

وقال جوميز في حواره للموقع الرسمي للإسماعيلي "سعيد للغاية بالمستوى الفنى والبدنى للاعبين عقب عودتهم للتدريبات بعد الراحة السلبية الطويله التى حصلوا عليها جراء انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "الجميع لديه إصرار على العودة إلى المستويات الفنية والبدنية العالية قبل إستئناف المنافسات الرسمية، اللاعبون والجهاز المعاون يبذلون قصارى جهدهم منذ استئناف التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وتابع "الفريق يحتاج لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع حتى يصل إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية".

وواصل "قمت برفع الأحمال البدنية في الأسبوع الأول، ثم سيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية فى الأسبوع الثاني، على أن يتم خوض ثلاث مباريات ودية فى الأسبوع القادم من أجل اكتساب اللاعبين حساسية المباريات مرة أخرى".

وأكمل "انتظر وصول المحترفين من بلادهم حتى يتم وضع برنامج إعداد خاص ومكثف، سعيا للاستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق".

وأردف "هدفي الأساسي والأسمى هو الحصول على لقب البطولة العربية وإهدائها إلى جماهير الدراويش العظيمة التي يجد منها كل الدعم والمساندة الكبيرة في جميع المناسبات التي يحضر فيها الجمهور إلى الملعب لمؤازرة الفريق".

واختتم جوميز حديثه "أحلم باللحظة التى يتم فيها رفع كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين والجهاز الفني وجميع المسئولين بالنجاح في هذه البطولة الكبيرة، والتي بدأها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ وقدارت فنية كبيرة، وحتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق في مباراة الذهاب".