طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد: الوقت غير كافٍ لإتمام الإجابة في امتحان الجبر

أدى طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد شعبة علمي رياضيات، امتحان الجبر والهندسة الفراغية إحدى فروع مادة الرياضيات البحته، وذلك على مستوى 10 لجان بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأكد عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية شعبة العلمى رياضيات، أن الامتحان جاء في مستويات جميع الطلاب لكنه يحتاج إلى وقت لإتمام الإجابة.

وقال الطالب، محمد مجدي، بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، إن الامتحان في متناول الطلاب وجميع المستويات، لكنه يحتاج إلى وقت لإتمام الإجابة، الرياضيات بطبيعتها تحتاج إلى وقت لضمان الإجابة السليمة.

وأضاف الطالب، إبراهيم على، بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، أن الامتحان احتوى على نقاط صعبة تطلبت وقت لإتمام الإجابة واختيار الإجابة السليمة، الأمر الذي أدى إلى عدم التركيز في نهاية الأسئلة والسرعة لضمان الإجابة على جميع الأسئلة.

وتابع: "نتمنى تحقيق درجات مرتفعة في بقية فروع الرياضيات وبقية المواد، لأن طالب الشعبة العلمية يتأثر بكل درجة".

من جانبه قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن نسبة حضور الطلاب اليوم الأربعاء، 99.7% من إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة التي تضم 108 طلاب وطالبات بشعبة العلمي رياضيات بالثانوية العامة على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وتتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الإمتحانات دون عوائق، بالإضافة إلى تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الطلاب والملاحظين.