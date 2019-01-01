رئيس الرجاء: لا نية حاليا للتفريط في رحيمي ومالانجو

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رد ‏رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي، على مفاوضات بعض الأندية للتعاقد مع ثنائي الفريق، سفيان رحيمي ومالانجو.

وقال الأندلسي خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تايم سبورتس 1": "باب التفاوض مغلق مع أي ناد بشأن سفيان رحيمي وبن مالانجو لأننا نحتاج لكل لاعب في الرجاء وأمامنا تحديات كبرى".

وأضاف: "هنيئا للنادي الأهلي بالسلطان بدر بانون الذي يبلي بلاء حسنا في مصر، وهذا بالنسبة لنا محل فخر".

وتابع :"جودة اللاعب المغربي معروفة، سيكون لدينا دائمًا انتماء للفريق الذي يلعب به لاعبون مغاربة وخاصة من الرجاء البيضاوي".

وكشفت تقارير إعلامية مغربية عن تفاوض إدارة الأهلي مع نظيرتها في الرجاء البيضاوي على ضم نجم الفريق سفيان رحيمي.

ويتواجد الأهلي حاليا في المغرب من أجل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.