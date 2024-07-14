محافظ المنيا يتجول بشوارع المراكز: الرقابة على الأسواق لن تتوقف

يواصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولاته بالمراكز، والتي بدأت بمركز سمالوط ثم ملوي ثم العدوة ثم مغاغة.

وأعلن في جميع جولاته، أن رضا المواطن هو أساس بقاء المسئول، وأنه لا مكان لمقصر أو متخاذل وأن الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار لن تتوقف.

ففي مركز ملوي، كشف كدواني، وفي بث مباشر، عن وقف حصة مخلصين من المخابز البلدية، وتوزيع حقهم على المخابز المجاورة لسد حاجة الأهالي، وتحرير محاضر للمقبلين بالتعرف في الحصة، والتوقف عن العمل في أوقات التشغيل.

وفي مركز سمالوط، تفقد الكدواني، مستشفى سمالوط التخصصي، وكلف مقاول الصرف الصحي بإنجاز أعماله المعطلة، والتي يتضرر منها الأهالي.

وزار كدواني، مركز مغاغة حيث تفقد أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ للاطمئنان على كفاية الأرصدة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم.

وخلال الجولة، أكد المحافظ، أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة تقارب 3 أشهر، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم دون أي انقطاع، مشيرا إلى أهمية متابعة المخازن بصفة دورية؛ لضمان توافر السلع وجودتها.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ، مخزن سلع غذائية أساسية بمدينة العدوة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المخزون السلعي والكميات المطروحة في الأسواق ونتائج الحملات التموينية الرقابية على المحال التجارية؛ لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

ورافق اللواء كدوني، خلال جولته في مركزي مغاغة والعدوة، المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، والذي أكد أن الكميات المخزنة يتم إضافتها وسحبها بصفة يومية، بما يضمن تجديد الأرصدة وتوفير السلع بشكل مستمر.

وأوضح أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.