كييف تعلن إسقاط 61 من أصل 136 طائرة مسيرة روسية اليوم

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 61 من أصل 136 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام أربعة صواريخ موجهة أرض-جو من طراز إس-300 وإس-400 تم إطلاقها من منطقة كورسك، و136 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية ومن منطقة دونيتسك المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

Ukrainian aircraft, anti-aircraft missile units, electronic warfare systems, UAV units, and mobile fire groups of the Ukrainian Defense Forces repelled the aerial assault.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30، صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 61 طائرة مسيرة في شمال وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل، 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أربع مناطق، بالإضافة إلى البحر الأسود.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:30 وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، إضافة لأخرى فوق جمهورية القرم، وأخيرة فوق البحر الأسود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.