ألونسو يُحذّر لاعبي ريال مدريد بعد السقوط المدوي في مونديال الأندية

أطلق تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، تحذيرًا صريحًا للاعبيه بعد الهزيمة الثقيلة (0-4) أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ألونسو لم يُخفِ غضبه داخل غرفة الملابس، ووجّه رسائل واضحة للنجوم، مطالبًا إياهم بمزيد من الالتزام والانضباط الدفاعي إذا ما أرادوا النجاح مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال ألونسو للاعبيه: "الموهبة وحدها لا تكفي. إذا لم نعمل كفريق واحد، فلن نذهب بعيدًا. لا أحد معصوم هنا، وكل لاعب عليه واجب دفاعي يجب أن يلتزم به."

وتعرض عدد من اللاعبين الكبار في الفريق لانتقادات لاذعة من الإعلام الإسباني بعد المباراة، وعلى رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، بسبب تراجع مردودهم البدني وضعف مساهمتهم الدفاعية أمام قوة باريس سان جيرمان الهجومية.

وتُعد هذه الخسارة أول اختبار كبير يفشل فيه ريال مدريد تحت قيادة ألونسو، الذي تولى المسؤولية الصيف الماضي، وسط آمال بأن يكون "العقل المدبر" لحقبة جديدة بعد رحيل أنشيلوتي.



