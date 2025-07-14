فورتكسا: ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني خلال يونيو إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر

أظهرت بيانات شركة التحليلات النفطية "فورتكسا"، اليوم الإثنين، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الإيراني خلال يونيو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الأرقام القياسية المسجلة في مارس/آذار الماضي، ويعود ذلك جزئيا إلى تسريع عمليات الشحن، حيث سعى البائعون إلى تجنب التورط في الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة، في مذكرة، إن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت بشكل حاد إلى أكثر من 7ر1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 1ر1 مليون برميل خلال مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الشركة أن ارتفاعا حادا في أوائل يونيو الماضي، تحديدا قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، أدى إلى رفع عمليات الشحن إلى 5ر2 مليون برميل يوميا خلال أول 12 يوما من الشهر.

وقالت كبيرة محللي السوق في فورتكسا، إيما لي، إن "ما تكشفه بيانات يونيو هو وجود آلية أكثر سرعة ومرونة لتأمين الإمدادات في مواجهة أي انقطاعات محتملة على مستوى العرض".

وأضافت إيما "من غير المرجح أن توقف العقوبات الأمريكية المستمرة على ناقلات النفط تدفقات النفط الإيراني".