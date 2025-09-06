قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش أزمة تحاول تصديرها لدول الجوار، وعلى رأسها مصر، مضيفًا أن المسار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يسبق المسار السياسي والتفاوضي.

وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج الساعة السادسة، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، مساء السبت، أن العمليات العسكرية شملت 45% من مساحة قطاع غزة، ورغم المفاوضات والاتصالات التي تجري بين حركة حماس والولايات المتحدة يظل التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي واضحًا.

وأشار إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية على لسان بنيامين نتنياهو لا تبشّر بخير، فهي تصدّر الأزمة لدول الإقليم، وعلى رأسها مصر، من خلال الضغط بملف الغاز، مشيرًا إلى أن نتنياهو يكذب على مواطنيه بشأن فتح معبر رفح وغيره من المعابر.



وأوضح أن سلوك نتنياهو العدائي تجاه مصر ينقل الأزمة من سياقها الإقليمي إلى مصر، لتحقيق المخطط الإسرائيلي الأمريكي بتهجير الشعب الفلسطيني لمصر طوعًا، وهو ما يجرّمه القانون الدولي.

وأكد أن إسرائيل لا تملك أي خطة حقيقية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار واحتلال القطاع، وأنها تسعي لجر مصر لاستقبال اللاجئين، واصفًا تصريحات الحكومة الإسرائيلية بـ"العبثية".

ودعا إلى وقف إطلاق النار، وبدء الهدنة، والانطلاق في ملف إعادة الإعمار، وعدم تصدير حالة التأزّم الإسرائيلي لدول الجوار.