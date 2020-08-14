 إيطاليا تحيي الذكرى السنوية الثانية لانهيار جسر جنوة - بوابة الشروق
الجمعة 14 أغسطس 2020 7:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إيطاليا تحيي الذكرى السنوية الثانية لانهيار جسر جنوة

جسر جنوة المنهار
جسر جنوة المنهار
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 6:42 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 6:42 م
أحيت إيطاليا اليوم الجمعة الذكرى السنوية الثانية لانهيار جسر موراندي لعبور السيارات، في مدينة جنوة, والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، وذلك بإلقاء كلمات ودقيقة صمت بالقرب من الجسر الجديد، الذي أقيم حديثا مكان القدم.

ووقف أقارب الضحايا يتعانقون في صمت فيما، ولم يسمع سوى صوت أجراس الكنائس وهي تدق في لحظة وقوع الحادث تماما الساعة 1136 صباحا (0936 بتوقيت جرينتش).

وتم في وقت سابق افتتاح نصب تذكاري يضم 43 شجرة، أسفل الجسر الجديد الذي يحمل اسم "القديس جورج"، والذي تم افتتاحه في الثالث من أغسطس الجاري.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في كلمة ألقاها في المراسم: "لن ننسى أبدا".

وشدد كونتي على أهمية محاسبة المسؤولين، مشيرا إلى التحقيق الذي يجريه المدعي العام في جنوة في حادث انهيار الجسر قبل عامين.

وقالت إيجلي بوسيتي، المتحدثة باسم لجنة أقارب الضحايا: "لم يعد من المقبول أن تستغرق هذه العمليات عقودا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك