مروان القماش يجرى جراحة في الكتف بعد إصابته في أولمبياد باريس

أجرى مروان القماش لاعب منتخب مصر للسباحة، لجراحة ناجحة في الكتف، اليوم، الأربعاء، عبر الدكتور أشرف محرم، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور أشرف محرم أن السباح المصرى أجرى جراحة ناجحة اليوم حيث عانى من خلع في أربطة الكتف الأمامية، ومزق بمنشأ عضلة الباي في الكتف، وهو ما استدعى إجراء جراحة بالمنظار مع تركيب خواطيف جراحية لإصلاح الأجزاء المصابة.

وأوضح الطبيب المعالج أن السباح المصرى مروان القماش سيبدأ العودة للتدريبات التأهيلية تدريجيا بدءا من الأسبوع المقبل، على أن تتم متابعة الحالة باستمرار، على هامش بروتوكول الرعاية الطبية الموقع بين المستشفى واللجنة الأولمبية المصرية حيث تعد تلك المستشفى هي الراعى الطبي للجنة والبعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وحل السباح المصري مروان القماش في المركز الـ 27 من جدول الترتيب بزمن قدره 8:07.00 دقيقة، خلال منافسات سباق 800 متر سباحة بأولمبياد باريس.

وتعرض مروان القماش لإصابة قبل السباق ولكنه واصل اللعب وهو مصاب بعد أن تحامل على نفسه، خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل السباح مروان القماش إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية في بطولة فلوريدا للسباحة.