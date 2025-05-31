صحة غزة: الاحتلال دمر عددا كبيرا من المولدات الكهربائية في المستشفيات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومستنزفة؛ لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية.

وأوضحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن الاحتلال دمّر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية، كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات كهربائية بقدرات عالية.

وأشارت إلى «صعوبة صيانة ️ما تبقى من مولدات تعمل في المستشفيات منذ أكثر من عام ونصف، لعدم توفر قطع الغيار»، قائلة إن «عددًا منها مهدد بالخروج عن الخدمة».

وذكرت أن «أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر بالعمل دون كهرباء».

وناشدت المؤسسات والجهات المعنية كافة العمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 603 على التوالي.

وفي سياق الواقع الإنساني المأساويّ، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خطر الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، بينما تسببت الحرب في دمار شامل طال 88% من البنية التحتية للقطاع، مع خسائر مباشرة تجاوزت 62 مليار دولار.

كما أكد المكتب الحكومي أن الاحتلال استهدف القطاع الصحي بشكل مباشر، حيث دمّر أو أخرج عن الخدمة 38 مستشفى و82 مركزًا طبيًا، وقتل أكثر من 1580 من الطواقم الطبية، فيما يحتاج 22 ألف مريض للسفر العاجل لتلقي العلاج.

وأضافت الإحصائية أن أكثر من 280 ألف أسرة فقدت المأوى، و2 مليون مدني نزحوا قسرًا، فيما أُبيدت أكثر من 2,483 عائلة بالكامل، ومُسحت من السجل المدني.