كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس إف سي، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، أدرج المهاجم المصري مصطفى محمد ضمن قائمة اهتماماته، بعد تألقه في المباراة الودية أمام فريقه السابق نانت السبت الماضي.

ووفقاً للصحفي إيمانويل ميرسيرون، جاء هذا التطور بعد تعثّر مفاوضات انتقال اللاعب إلى نادي نيوم السعودي في صفقة كانت ستكلّف 10 ملايين يورو، حيث توقفت المحادثات بين الطرفين مؤخراً.

مصطفى محمد، البالغ من العمر 27 عاماً، لا يُعد حالياً أولوية للنادي الباريسي، لكن اسمه قد يتصدر قائمة المطلوبين إذا فشلت صفقات أخرى.

المهاجم الدولي المصري يرتبط بعقد مع نانت حتى 30 يونيو 2027، وتقدَّر قيمته السوقية بـ5 ملايين يورو، وقد سجل 25 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 112 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

ويتقاضى مصطفى محمد راتباً سنوياً يبلغ 1.77 مليون يورو، في وقت يستعد فيه باريس إف سي لخوض أولى مبارياته في الدوري الفرنسي أمام أنجيه.