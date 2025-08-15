السوداني يشدد على منع الشعارات السياسية خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين بالعراق



قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، إن أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق للمشاركة في مراسم إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين وأكثر من 3 ملايين منهم غادروا البلاد على مدى 20 يوما.

وقال السوداني، خلال زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد لمتابعة سير الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية عبر دائرة تلفزيونية مع كبار مساعديه "أن المؤشرات تؤكد أن هذه الزيارة المليونية مختلفة تماما بمؤشراتها الإيجابية عن الزيارات السابقة".

وشدد على ضرورة تهيئة المطارات والمنافذ الحدودية واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الأجانب وأن يكون تركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار إلى مناطقهم".

وقال القائد العام للقوات المسلحة إن" ظاهرة الشعارات السياسية واستغلال الزيارة مرفوضة بشكل قاطع، ويجب منع دخول المواكب العسكرية وسيعقد مؤتمر لتحديد نقاط الضعف والقوة في إجراءات وخطط تأمين الزيارة الأربعينية لتلافيها في الزيارة المقبلة".

وتشهد مدينة كربلاء منذ أكثر من إسبوعين تدفق الملايين من الشيعة في العراق والدول العربية والأجنبية لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

ونشرت الحكومة العراقية عشرات الآف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية معززة بالمروحيات لتأمين الزيارة وتسهيل حركة الزوار داخل المدينة فضلا عن تسهيل عودتهم بتأمين أسطول من الحافلات ضم أكثر من 500 حافلة وقاطرات للسكك الحديدية فضلا عن حركة الطيران في المطارات.