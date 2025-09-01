سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 43 فلسطينيا بينهم أطفال ونازحون، منذ فجر الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما سُجل العدد الأكبر من الضحايا في مدينة غزة التي تسعى تل أبيب لاحتلالها.

يأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بدعم أمريكي، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع اليوم استهدفت منازل وخيام نازحين ومنتظري مساعدات.

شمال قطاع غزة

شمال القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مدينة غزة موقعا 29 شهيدا، في إطار تصعيد متواصل ضمن خطة أعلنها لاحتلال المدينة.

ففي حي الصبرة جنوب المدينة، استشهد 3 شبان بقصف شنته مسيرة إسرائيلية، وقتل 4 آخرين بغارة شنتها مسيرة أخرى تجمعا لمواطنين قرب مدرسة تؤوي نازحين.

وفي حي الشيخ رضوان غرب المدينة، استشهد فلسطيني وأُصيب عدد بجروح بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع مواطنين قرب مفترق أبو إسكندر.

وفي الحي ذاته، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة دبابش.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، استشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر إثر غارة جوية إسرائيلية.

ومستمرا في سياسة التدمير وإبادة العمران، واصل الجيش الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت فلسطينية في الحي ذاته عبر تفجير مركبات عسكرية قديمة عمد إلى زرعها في الشوارع وبين المباني.

وفي حي الشجاعية شرق المدينة، شنت المقاتلات الإسرائيلية أحزمة نارية، دون أن تتوفر على الفور إحصائية بشأن حصيلة الضحايا.

وفي شارع النصر غرب المدينة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

وفي مخيم الشاطئ الشمالي غرب المدينة، استشهد 3 فلسطينيين (سيدة حامل وطفلان) بغارة جوية استهدفت منزلا لعائلة مراد في محيط منطقة المشتل.

وفي المخيم ذاته، أُصيب عدد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت شقة قرب دوار القوقا.

كما استشهد فلسطيني وأُصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

فيما استشهد فلسطيني آخر بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على شارع المؤسسات قرب مقر سلطة النقد غرب المدينة.

وفي شارع النفق وسط المدينة، استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بغارة جوية إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين.

ووسط المدينة أيضا، استشهد 3 فلسطينيين (زوجان وابنهما) بقصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية بجوار مستشفى الصحابة.

وخلال الأيام الماضية، نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرق المدينة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب الجمعة الماضية، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني "منطقة استشهد خطيرة".

وفور الإعلان، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه منازل المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى سقوط استشهد وجرحى، وسط تساؤلات بشأن الوجهة التي يمكن يسلكها الفارون تحت وطأة هجمات على كافة مناطق القطاع.

وفي 8 أغسطس المنصرم، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبعيدا عن مدينة غزة، استشهد فلسطينيان من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي في منطقة "زيكيم".

جنوب القطاع

وجنوب القطاع، تركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

ففي جنوب المدينة، استشهد فلسطينيان جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات عند محور "موراج".

وجنوب غرب المدينة، استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي.

وشرق المدينة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا.

وسط القطاع

ووسط القطاع، تركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة دير البلح ومنطقة نتساريم، ومخيم البريج، و"مستشفى شهداء الأقصى".

ففي شرق دير البلح، استشهد فلسطيني وأُصيب عدد آخر بقصف استهدف مجموعة مواطنين داخل مدرسة المزرعة التي تؤوي نازحين.

وفي منطقة "نتساريم"، استشهد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفي مخيم البريج، استشهد 3 فلسطينيين (زوجان وابنتهما) وأُصيب عدد آخر بغارة جوية إسرائيلي استهدفت منزل عائلة "جبر".

وفي "مستشفى شهداء الأقصى"، أُصيب عدد من الفلسطينيين بغارة من مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين بجوار مبنى العيادة الخارجية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.