الأهلي يتعاقد مع لاعبة سبورتنج

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة نوران خالد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة سيدات اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة، قادمة من نادي سبورتنج.

وأوضح العوضي عبر موقع ناديه الرسمي اليوم الخميس أن نوران وقعت على عقود الانضمام للنادي، لتمثيل فريق اليد سيدات بالموسم الجديد في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأشار مدير النشاط الرياضي بالأهلي إلى أن التعاقد مع نوران جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة محمد عادل، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب.