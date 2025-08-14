الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء الانفجار بمحيط إدلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة السورية، بارتقاء 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب، اليوم الخميس.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بانفجار مستودع أسلحة في الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وأشار المراسل إلى أن انفجارات متتالية شهدها الموقع، من المرجّح أنها ناتجة عن انفجار الذخائر.

ورصد ناشطون صوراً ومقاطع مصورة تظهر آثار الانفجار وما خلفه من دخان كثيف في سماء الموقع.

وأكد الدفاع المدني السوري، وقوع إصابات إثر الانفجار، كما أشار إلى أن فرقه توجّهت إلى الموقع، بينما تداول ناشطون أنباءً عن وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المدمّر إثر الانفجار.