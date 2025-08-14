ضبط قائد سيارة فارهة بلوحات سياحية حاول الهرب بعد حادث مروّع أعلى كوبري 6 أكتوبر

شهد أعلى كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة حادثًا مروّعًا أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مقطع فيديو متداول محاولة فرار قائد سيارة فارهة تحمل لوحات معدنية سياحية، عقب اصطدامه بعدة مركبات وإرباكه الحركة المرورية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث نتج عن قيادة متهورة أسفرت عن شلل جزئي في حركة السير، وبالتزامن، انتشر على السوشيال ميديا فيديو أظهر بوضوح السيارة الفارهة وهي تغادر مكان الحادث بسرعة.

وبتكثيف الجهود، نجح رجال المرور في ملاحقة السيارة وإيقاف قائدها قبل أن يتمكن من النزول من الكوبري، ليتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.