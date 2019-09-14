مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه

طمأن شريف ضياء مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني في مصر، جمهوره على صحة عاصي بعد سقوطه من فوق حصانه منذ عدة أيام.

ووجه ضياء رسالة لجمهور عاصي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك كتب فيها: " الحمد لله على كل شيء، أشكر كل شخص كتب لى واتصل بى للاطمئنان على صحة الفنان عاصى الحلانى ، فبناء على رغبة أسرة الفنان عاصى تكتمنا الخبر.

وتابع: "الحمد لله ربنا ودعوات المحبين نجت عاصى من خطر كبير فقد تعثر الحصان مكبآ على وجهه وسقط عاصى أمامه، ليسقط الحصان فوقه على الخد الأيسر له، بقوة فى الأرض ثم سقط على يدى اليسرى ثم ارتمى الحصان عليه بكل ثقلة، ضاغطا على الرقبة والقفص الصدرى ثم غاب عاصى عن الوعى وتلك القصة رواها لنا نجله الوليد".

وأضاف: "غادر عاصى المستشفى، وكان فاقد الذاكرة ولا يدرى ماذا حدث، وأول شئ قاله أين الوليد ثم سأل عن زوجته كوليت وأسرته، الحمد لله على كل شيء، وهو الآن فى منزلة يتعافى ويشكر الله والمعجبين والمحبين له.