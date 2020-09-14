الأهلي يجري مسحة خاصة للكشف عن كورونا

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قرر النادي الأهلي إجراء مسحة إضافية يوم الخميس المقبل للكشف عن فيروس كورونا، بعد اكتشاف عدد من حالات في النادي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن إصابة ديفيد سيزا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وكان عبد الحفيظ قد أعلن في وقت سابق إصابة علي لطفي وياسر إبراهيم، ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

فيما اشتكى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من آلام في الزور، مما أثار اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري المدرب السويسري مسحة طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للتأكد من إصابته أو عدمها.

ومن المنتظر أن يخضع المصابون بالنادي الأهلي لمحسة جديدة يوم الأربعاء المقبل، فيما يجري الفريق بالأكمل مسحة خاصة يتحمل النادي تكلفتيها بعيدًا عن تحاليل «رابيد تيست» الخاصة باتحاد الكرة.