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روسيا تسحب احتياطيها الأمني المنتشر على الحدود مع بيلاروس

الجيش الروسي عائدا من حدود بيلاروس - ارشيفية
الجيش الروسي عائدا من حدود بيلاروس - ارشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:47 م
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على سحب روسيا احتياطيها الأمني من المنطقة الحدودية الذي حشدته موسكو إثر الاحتجاجات المناهضة للسلطات في مينسك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة : "أفضت المباحثات بين الرئيسين التي جرت في سوتشي اليوم إلى عدد من النتائج المهمة وإحداها الاتفاق على سحب الاحتياطي من رجال الأمن والحرس الوطني الروسي المتمركز قرب الحدود الروسية البيلاروسية، وإعادة أفراده إلى أماكن تمركزهم الدائم".

وأعلن الرئيس الروسي في 27 أغسطس الماضي، عن تشكيل احتياطي من رجال الأمن الداخلي لمساعدة مينسك إذا اقتضت الضرورة، في إطار التزامات روسيا الأمنية أمام بيلاروس بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها.

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