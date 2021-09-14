السيسي يناشد تنظيم رحلات إلى بحيرة المنزلة: بنعمل حاجة غير مسبوقة للمصريين

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قدرة تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر المقبل رصد حجم التحول الهائل في مصر بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١، أن مصر عكفت على التبطين الشامل للترع من أجل القضاء على أية أشكال أو مظاهر للتلوث البيئي.

وناشد الحكومة تنظيم رحلات إلى بحيرة المنزلة، متابعًا: «بحيرة كان من الممكن أن تعتبر منطقة غير صالحة ولا أتصور أن أحدًا في الدنيا تدخل لمواجهة التلوث البيئة وإعادة الحياة فيها قبل 500 عام من الآن».

وأكد أن الدولة تنفذ جهودًا غير مسبوقة لتطوير البحيرات على مستوى الجهورية، معلقًا: «بنعمل حاجة غير مسبوقة في تاريخ مصر للمصريين».