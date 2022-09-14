العاهل الأردني يوجه بمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة أمس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، شدد الملك، خلال اتصال هاتفي، على أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى.

كما وجه مؤسسات الدولة كافة، إلى تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف، وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل فرق الأمن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة.

وأعرب عن خالص تعازيه بمن توفاهم الله من سكان المبنى، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.