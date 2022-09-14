السعودية تستضيف اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية الأسبوع المقبل

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبنك المركزي السعودي "ساما"، الأسبوع المقبل (الأحد والاثنين 18 و19 سبتمبر الجاري)، اجتماعات الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر البنك المركزي السعودي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات التي تستضيفها مدنية جدة ستشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.

وأضاف أن الاجتماعات ستشهد انعقاد ورش عمل حول مستقبل النظام النقدي والعملات الرقمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات، أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

وأوضح البنك المركزي السعودي في بيانه أن جدول الأعمال سيتضمن إطلاع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك أهمية هذا الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة على كافة المجالات في القطاعين الاقتصادي والمالي.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي يتولى أعمالها صندوق النقد العربي في متابعة المواضيع والمستجدات والإعداد لاجتماع المجلس، ومتابعة تطوير أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة.