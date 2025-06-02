رئيس لبنان: محاربة الفساد تتم عبر خطوات منها الحكومة الإلكترونية والقضاء

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات منها الحكومة الإلكترونية والقضاء النزيه والحازم، مشددا على أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد.

جاء تصريح عون خلال استقباله اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد الذي هنأ في مستهل اللقاء لبنان بانتخاب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد عون أن "محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الإلكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، ولذلك أركز على هذين الشأنين"، لافتا إلى أن "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد".

وشدد على "أهمية أن يضطلع المواطنون بمسئولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحدّ من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا لا نملك ترف الوقت".

ولفت إلى "أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري"، مجددا التأكيد "على وجود الصعوبات وعلى عدم وجود المستحيل في المقابل إذا ما توافرت الإرادة الصافية".

وقال إن "من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم"، معتبرا أن إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل".

وأشار إلى أن " قرار الإمارات برفع الحظر يشكل مبادرة إيجابية وسيستكمل بخطوات لاحقة"، لافتا إلى زيارة الوفد الإماراتي الأخيرة إلى لبنان ومؤتمر الحكومة الذكية الذي سيبدأ أعماله غدا في بيروت بمشاركة عربية واسعة".

كانت الإمارات قد ألغت قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان ، وسمحت لهم بالزيارة اعتباراً من 7 مايو/أيار الماضي .